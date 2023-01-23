『oxtos(オクトス) 透湿防水シュラフカバー (モスグリーン×ブラック， レギュラー)【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 00時 13分に出品され04月01日 00時 13分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

oxtos(オクトス) 透湿防水シュラフカバー (モスグリーン×ブラック， レギュラー)



【商品説明】

・【サイズ】レギュラー/全長202cm×肩口幅83cm×底部幅53cm ワイドロング/全長220cm×肩口幅94cm×底部幅54cm ファスナー開口部(共通) / 148cm

・【収納サイズ】18cm×12.5cm×8cm 【重 量】レギュラー/約325g(収納袋10g含む) ワイドロング/約365g(収納袋11g含む)

・【生産国】日本 ※生地のロットによってコーティング面(裏面)の模様やカラーが異なる場合がございます。

・【素 材】表生地 / 40dnリップストップナイロン 背面生地 / 40dnリップストップナイロン

・【耐水圧】表生地 / 10，000mm 背面生地 / 10，000mm 【透湿度】表生地 / 5，000g/m2/24h 背面生地 / 5，000g/m2/24h



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。