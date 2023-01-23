『Ndemic Creations Plague Inc ボードゲーム （英語版）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 23時 04分に出品され03月26日 23時 04分に終了予定です。即決価格は8,457円に設定されています。現在587件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Plague Inc.・ NDM001

・1〜4人用（プレイ時間60分）。

・ウイルス拡散が含まれています。

・素早くセットアップでき、分かりやすく直感的なゲームルール。

・戦略的ゲームプレイと繰り返し遊ぶ価値が非常に高い感染というテーマ。

・8500万人のプレーヤーがいるベストセラーのビデオゲームに基づいています。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

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