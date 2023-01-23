『Logitech G432 Wired Gaming Headset， 7.1 Surround Sound， DTS Headphone:X 2.0【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 05時 03分に出品され03月15日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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欧米仕様の輸入品となります。商品仕様は全てUS規格となるためご留意お願い致します。
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時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|Logitech G432 Wired Gaming Headset， 7.1 Surround Sound， DTS Headphone:X 2.0， FlipーtoーMute Mic， PC (Leatherette) Black/Blue， 7.2 x 3.2 x 6.8 inches
|ブランド名
|商品コメント
| Frequency Response: 20Hzー20KHz.Headphones fit type:OnーEar
Large 50 millimeter audio drivers produce great sound for a more immersive gaming experience
Advanced DTS Headphone: X 2; 0 surround sound creates precise positional audio and a 3D soundscape
6 millimeter flip to mute mic with volume control at your fingertips
Connects to PC， mobile devices and game consoles via simple 3.5 millimeter or USB DAC input
Premium leatherette ear pads and headband for comfortable gaming
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0097855145703
商品コード
YS0000028740701361
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落札価格8456円
688 入札履歴
終了
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