『パンプレスト FIGURE SPIRITS KUJI マクロスF 10th アニバーサリー B賞 Royal Blue Queen シェリル・ノーム フ【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 00時 33分に出品され03月14日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 パンプレスト FIGURE SPIRITS KUJI マクロスF 10th アニバーサリー B賞 Royal Blue Queen シェリル・ノーム フィギュア



商品コード：42064607097

型番：13

カラー：ブルー