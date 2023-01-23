『JOYIN 120 Counts Hawaiian Leis Bulk， Colorful Tropical Flower Leis Necklace【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 51分に出品され03月04日 01時 51分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|JOYIN 120 Counts Hawaiian Leis Bulk， Colorful Tropical Flower Leis Necklaces for Kids Adults Hawaiian Beach Luau Party Favors Decorations
|ブランド名
|商品コメント
| SUPER VALUE PACK. Our 120 pack Hawaiian leis necklace luau party favors bulk set featuring colorful silk lei necklaces in 12 different colors 10 pieces each. Great value for large party size.
SOFT AND COMFORTABLE. Our Hawaiian leis provide the best experience for people of any age because they are constructed of comfortable， nonーitchy， soft， and unscented silk with plastic tubing enclosing them.
PREMIUM QUALITY. Our flower leis are made of high quality silk which is durable， and safe for kids and adults luau party favors decorations.
IDEAL PARTY FAVOR. Our Summer flower leis party pack brings kids and adults enjoyment in addition to satisfaction An enjoyable way to celebrate special milestones is by sharing with friends， family， and classmates. Ideal for celebrations， birthdays， holiday gifts， special events， and a lot more
CUSTOMER SATISFACTION. Providing a great shopping experience is our main priority for our customers. Feel free to message us through “contact sellers” if products dont meet your expectations. The celebrations start at JOYIN
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0840332600208
商品コード
YS0000028739785550
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986 入札履歴
終了
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