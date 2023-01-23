『くるっと チャッティーペッツ ピンクプリンセス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 07時 46分に出品され04月16日 07時 46分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

くるっと チャッティーペッツ ピンクプリンセス



【商品説明】

・(c) TOMY (c)2017 Moose. All rights reserved.

・単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です。) ※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。



【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ くるっと

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