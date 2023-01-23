『ドラゴンボール バンダイ カプセルポピニカ PART5 全8種【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 08時 43分に出品され04月02日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ゲーム、おもちゃ
【商品名】
バンダイ カプセルポピニカ PART5 全8種
【商品説明】
・新品内袋未開封。ミニブック付き。全8種フルコンセット。カプセルは付属しません。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8456円
188 入札履歴
終了
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