ボードとダイス トレイントピア【新年の贈り物】

商品コメント

24人用。 プレイ時間30分。 対象年齢：12歳以上。

Traintopiaでは、商品、通勤、観光客のためのネットワークとルートを備えた未来的な電車パラダイスを創出する必要があります。

戦略的なタイルを敷くユニークなメカニック。

現在のオファーからタイル、通勤、観光客、郵便袋、電車などをドラフトしましょう。

新たにドラフトされたコンポーネントを追加することで、ネットワークを拡張します。