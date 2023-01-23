『ボードとダイス トレイントピア【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 19時 10分に出品され03月10日 19時 10分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|ボードとダイス トレイントピア
|ブランド名
|Board and Dice
|商品コメント
| 24人用。 プレイ時間30分。 対象年齢：12歳以上。
Traintopiaでは、商品、通勤、観光客のためのネットワークとルートを備えた未来的な電車パラダイスを創出する必要があります。
戦略的なタイルを敷くユニークなメカニック。
現在のオファーからタイル、通勤、観光客、郵便袋、電車などをドラフトしましょう。
新たにドラフトされたコンポーネントを追加することで、ネットワークを拡張します。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
6425453001031
商品コード
YS0000028537407257
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落札価格8456円
749 入札履歴
終了
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