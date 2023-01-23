『15 Wooden Chess Sets Chess & Checkers Board Game with 2 Extra Queens Woo【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 20時 39分に出品され03月14日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 商品名 15 Wooden Chess Sets Chess & Checkers Board Game with 2 Extra Queens Wooden Chess Set Chess Board Set Chess Sets for Adults Chess Sets for Adults & Kids Checkers Game for Kids & Adults ブランド名 商品コメント CHESS BOARD The compact 15 x 15 chess board is made of smooth inlaid wood where every square measure 1.625 x 1.625. It folds in half so you can store the chess pieces inside when needed.

HANDCRAFTED CHESS PIECES Every chess piece is made of light but sturdy wood that has a good solid feel. They come with a felted bottom to protect the chessboard from scratches. king piece is 3 tall

HANDCRAFTED CHECKERS PIECES This set also comes with checkers pieces so you can play whichever game you want on the same board

FELTED INTERIOR Store all the chess & checkers pieces in the felted interior of the chessboard Fold the board & secure it with the high quality brass lock and hinges

PERFECT GIFT Unique chess pieces set is an ideal gift for all age groups Multiplayer Chess Game improves your memory and challenges your opponents and also a fun game for a family getaway 商品カテゴリ kikus camera ゲーム ボードゲーム類 ゲーム、おもちゃ ボードゲーム

JANコード/ISBNコード 0850032828314

商品コード YS0000028537404940

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ 15

Wooden

Chess

Sets



Chess

&

Checkers

Board

Game



with

2

Extra

Queens



Woo