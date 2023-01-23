『15 Wooden Chess Sets Chess & Checkers Board Game with 2 Extra Queens Woo【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 20時 39分に出品され03月14日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|15 Wooden Chess Sets Chess & Checkers Board Game with 2 Extra Queens Wooden Chess Set Chess Board Set Chess Sets for Adults Chess Sets for Adults & Kids Checkers Game for Kids & Adults
|ブランド名
|商品コメント
| CHESS BOARD The compact 15 x 15 chess board is made of smooth inlaid wood where every square measure 1.625 x 1.625. It folds in half so you can store the chess pieces inside when needed.
HANDCRAFTED CHESS PIECES Every chess piece is made of light but sturdy wood that has a good solid feel. They come with a felted bottom to protect the chessboard from scratches. king piece is 3 tall
HANDCRAFTED CHECKERS PIECES This set also comes with checkers pieces so you can play whichever game you want on the same board
FELTED INTERIOR Store all the chess & checkers pieces in the felted interior of the chessboard Fold the board & secure it with the high quality brass lock and hinges
PERFECT GIFT Unique chess pieces set is an ideal gift for all age groups Multiplayer Chess Game improves your memory and challenges your opponents and also a fun game for a family getaway
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0850032828314
商品コード
YS0000028537404940
Cthulhu Tales
¥ 8456
ポケットモンスター ポケモン オールスターズ みんなでゲット＆バトルゲーム
¥ 8455
ハコオンナ 第四版
¥ 8455
Terra Mystica 並行輸入品
¥ 8455
ボードゲーム 村の人生：BIG BOX 日本語版
¥ 8454
天空都市ヴィラコチャ 完全日本語版
¥ 8453
手作木製碁笥 栗 大33号
¥ 8452
ハコオンナ 第四版
¥ 8451
ホビージャパン アローン 日本語版 (2-4人用 90-120分 14才以上向け) ボードゲーム
¥ 8451
ホビージャパン アローン 日本語版 (2-4人用 90-120分 14才以上向け) ボードゲーム
¥ 8451
Kan Jam Mini Game Set
¥ 8450
EWA ゲームセット 3D木製パズル＝ボードゲーム ( Game Set / Eco Wood Art )
¥ 8450
Apostrophe Games (アポストロフィーゲームズ) 自分だけのボードゲーム作り ボードゲーム
¥ 8450
Leder Games Root： The Underworld Expansion
¥ 8450
コーダーマインズCoderMindz AIとコンピュータープログラミング学習ボードゲーム Ulimag 学習玩具 送料無料
¥ 8450
コーダーマインズCoderMindz AIとコンピュータープログラミング学習ボードゲーム Ulimag 学習玩具 送料無料
¥ 8450
ボードゲーム アークライト オーズトラリア 大いなる南の大陸 完全日本語版 (1-4人用 30-120分 13才以上向け)
¥ 8448
囲碁セット 新桂5号折碁盤・碁石新生梅（厚み8ｍｍ）・碁笥黒大セット
¥ 8446
落札価格8456円
389 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！