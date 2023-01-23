『骨伝導イヤホン 耳掛け式 bluetooth5.3 ワイヤレスイヤホン こつでんどう bluetooth 耳を塞がない AAC対応 TYPE-C急速充電 マイク付き 防水 ランニング/トレーニ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 21時 33分に出品され04月14日 21時 33分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特有省エネ技術Rockcell搭載 軽量化と再生時間のバランスが取れる次世代の「Earaku Smart」 次世代高性能バッテリー・Rockcell搭載し、最大12時間再生可能な強力のバッテリーです。電源切れの不安や充電の手間を軽減します。ENCノイズキャンセリングン機能搭載で音楽を快適に楽しむことができます。ENCは環境音の雑音のみをカットしてくれるので、クリアな音質を再現します
AAC高音質対応 「Earaku Smart」は最新バージョンの「Bluetooth5.2*EDR」を搭載。信頼性、エネルギー効率、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、通勤時の満員電車や駅構内など電波が多く飛び交う場所でも、音が途切れることは無く、とても快適です。低遅延コーデック対応モデルなので、Bluetooth接続時に発生しやすい映像と音のズレを低減できるのもポイント。効率を求めるなら、Bluetoothの規格がより数字の大きい弊社商品を選びましょう!14.2mm高品質ダイナミックドライバを搭載されており、大きいサイズでより解像感の高い音楽を楽しむことが出来、音の丸みを体感することができます
長時間デスクワーク・スポーツ対応 業界初15g超軽量で、もはや体の一部、極上のフィット感は付けていること
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落札価格8456円
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終了
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