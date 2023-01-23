『沖縄ハム(オキハム) 中味汁 350g×20個【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 09時 32分に出品され04月14日 09時 32分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在696件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
沖縄ハム(オキハム) 中味汁 350g×20個
【商品説明】
・内容量:350g×20個
・原材料:豚モツ(なかみ)、こんにゃく、ポーク・チキンスープ、食塩、醤油、風味原料(しょうが、かつお節)、椎茸、砂糖、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に小麦を含む)
・商品サイズ(高さ×奥行×幅):800mm×280mm×200mm
【サイズ】
高さ : 21.60 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 7.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8456円
696 入札履歴
終了
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