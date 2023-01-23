『Wujiang Golf Club Grip， 13/Composite Hybrid Rubber Golf Grip， s Standard/Me【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 11時 45分に出品され04月16日 11時 45分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Wujiang Golf Club Grip， 13/Composite Hybrid Rubber Golf Grip， s Standard/Medium/Undersize ，6 Colors Available (green， Mid-Size)
|ブランド名
|商品コメント
| Packing quantityThe bundle contains 13 handles (note: does not include handle tape or handle solvent)
Grip Spec sizestandard/medium/Undersize ， core size: 0.600"， handle length: 10.6"， weight: standard: 47±3g， medium weight: 65±3g，Undersize size: weight: 42±3g.
Design StylePure Color Design
MATERAIL high-feedback rubber material.Natural rubber feels more comfortable， soft and wear-resistant
100% SATISFACTION GURANTEEAny of your question or problem will get our solution within 24 hours. Refund will be issued immediately whenever you are not happy with our golf traning grip.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0767123277602
商品コード
YS0000047440280724
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elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s M58 7本セット マリンブルー バックライン有り
¥ 8452
elitegrips (エリートグリップ) ゴルフ グリップ Y360°s M58 7本セット マリンブルー バックライン無し
¥ 8452
落札価格8456円
556 入札履歴
終了
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