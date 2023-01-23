『Youth Reactor-2 1.5/1mm Long Sleeve Wetsuit Top， Black/Graphite/Cool Grey，【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 12時 06分に出品され04月22日 12時 06分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Youth Reactor-2 1.5/1mm Long Sleeve Wetsuit Top， Black/Graphite/Cool Grey， 4 ブランド名 商品コメント Ideal Value Driven Wetsuit; Perfect For Surfing， Diving， Paddle Sports， Lake Activities， And Beach Days

Pullover， Reversible Long Sleeve Neoprene Top

Fluidflex Neoprene Body with Ultraflex shoulders and sleeves

Flatlock Stitched Breathable Seams

Boardshort Connector 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ マリンスポーツ ダイビング、スノーケリング ダイビングスーツ ウエットスーツ

JANコード/ISBNコード 0191015120262

商品コード YS0000047439127526