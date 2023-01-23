『Mkour Youth Soccer Bag， Soccer Backpack for Football Basketball Volleyball，【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 10時 55分に出品され04月08日 10時 55分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Mkour Youth Soccer Bag， Soccer Backpack for Football Basketball Volleyball， Boys Girls Soccer Bags with Ball Compartment and Ball Holder (Grey) ブランド名 商品コメント SEPARATE COMPARTMENT The front ball compartment is perfect for carrying a soccer ball， basketball， volleyball or football. The bottom compartment can store your cleats or shoes. And the ventilation holes design can keep the stink out.

COMFORTABLE AND HOOK DESIGN The design of the backpack is ergonomic， the back and shoulder strap have soft cushion design， more comfortable to carry. The hook design at the top， convenient to hang your backpack on the fence.

MULTI-STORAGE DESIGN The soccer backpack has mesh pockets on both sides， which can be used to hold water bottles or umbrellas， the inside multi-layer pocket can put your jerseys， socks， keys and other items.

DURABLE AND STRONG Our soccer backpack is made of durable polyester and nylon fabric， lightweight but very strong， large capacity and heavy bearing. The bag is waterproof， dust-proof， and not easy to get dirty.

MULTI-PURPOSE USE This soccer backpack is not only suitable for sports， but also for various outdoor activities such as camping， hiking， travelling etc. And also a perfect gift for boys and girls. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ サッカー、フットサル サッカー用バッグ

商品コード YS0000047439069382