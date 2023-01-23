『Mkour Youth Soccer Bag， Soccer Backpack for Football Basketball Volleyball，【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 10時 55分に出品され04月08日 10時 55分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Mkour Youth Soccer Bag， Soccer Backpack for Football Basketball Volleyball， Boys Girls Soccer Bags with Ball Compartment and Ball Holder (Grey)
|ブランド名
|商品コメント
| SEPARATE COMPARTMENT The front ball compartment is perfect for carrying a soccer ball， basketball， volleyball or football. The bottom compartment can store your cleats or shoes. And the ventilation holes design can keep the stink out.
COMFORTABLE AND HOOK DESIGN The design of the backpack is ergonomic， the back and shoulder strap have soft cushion design， more comfortable to carry. The hook design at the top， convenient to hang your backpack on the fence.
MULTI-STORAGE DESIGN The soccer backpack has mesh pockets on both sides， which can be used to hold water bottles or umbrellas， the inside multi-layer pocket can put your jerseys， socks， keys and other items.
DURABLE AND STRONG Our soccer backpack is made of durable polyester and nylon fabric， lightweight but very strong， large capacity and heavy bearing. The bag is waterproof， dust-proof， and not easy to get dirty.
MULTI-PURPOSE USE This soccer backpack is not only suitable for sports， but also for various outdoor activities such as camping， hiking， travelling etc. And also a perfect gift for boys and girls.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439069382
ウォーカー２５(ヘリンボーン)
¥ 8428
Black Diamond(ブラックダイヤモンド) トレイルジップ18 マルベリー
¥ 8422
ヒュンメル バックパック チームアスリートタンクパック ブラック (90)
¥ 8420
ゴル サッカーシューズ メンズ G489-364 YEL×GRN 26.5 3E
¥ 8414
ウォーターバッグ
¥ 8411
DalPonte ダウポンチ 2023年 福袋 ジュニア ジャージ上下セット スウェット上下セット 長袖プラシャツ トートバッグ DPZ-WS2023J サッカー フットサル
¥ 8399
プロステイタス デイパック バックパック 40L ゼット ZETT (BAP420A) 【野球・ソフト】 バッグ カバン リュック
¥ 8399
22年春夏モデル Light Hike Pack 20 TOATJA29 BK ONE
¥ 8399
ペナルティ サッカーシューズ サッカー インナーブーツ取り外し式 サーマルブーツ 完全防水仕様 PF0533 メンズ グレーカモ 29.0
¥ 8397
スパッツィオ SPAZIO バックパック マルチデイバッグ フットサル バックパック リュック (bg0119-02) ボール収納 遠征 部活 通学
¥ 8393
ドイター スポーツ・アウトドア用バックパック レース メンズ Black
¥ 8344
アンブロ ランニングシューズ UU2TJB02BG 30.5 cm
¥ 8335
SoccerJunky(サッカージャンキー) バッグ「わんぱくクン+2 KIDSバックパック」(sj23b86)
¥ 8316
ペナルティ サッカーシューズ サッカー インナーブーツ取り外し式 サーマルブーツ 完全防水仕様 PF0533 メンズ グレーカモ 25.0
¥ 8308
ペナルティ サッカーシューズ サッカー インナーブーツ取り外し式 サーマルブーツ 完全防水仕様 PF0533 メンズ グレーカモ 25.0
¥ 8308
ペナルティ サッカーシューズ サッカー インナーブーツ取り外し式 サーマルブーツ 完全防水仕様 PF0533 メンズ グレーカモ 25.0
¥ 8308
ウォーターバッグ
¥ 8304
[オークリー] バックパック ESSENTIAL SQUARE PACK XL 5.0 WHITE PRINT
¥ 8295
落札価格8456円
473 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！