『Womens Tennis Dress， Workout Golf Dress Built-in with Bra & Shorts Pocket【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 20時 39分に出品され03月27日 20時 39分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Womens Tennis Dress， Workout Golf Dress Built-in with Bra & Shorts Pocket Sleeveless Athletic Dresses Purple ブランド名 商品コメント Lightweight Tennis Dress- Women’s workout dress use breathable performance fabric， non see-through， skin friendly， moisture-wicking， stretchy compression; Definition of a go-to outfit and never out of date， gives you better movement experience and casual wear.

Slim Fit- Sleevesless exercise dress design with slimmer fitted cut curves your streamline， a perfect A-line dress， can cover the excess flesh on the belly， creates a sunny and lively look， fashion and flirty

Comfort and Flattering - The golf dress with a romper that is easy to dress up or down， has a removable bra and with shorts that features 2 pockets for necessities like your phone， tennis ball and keys.

Versatility- Athletic Dress for women is versatile enough to wear for most anything- perfect for tennis， golf， running， shopping， dog walking， training， to being paired with a trainers jacket for a date， also very suitable for your casual wear. Makes for a perfect gift for lively women exercise.

US SIZEXS(US 0-2)， S(US 4-6)， M(US 8-10)， L(US 10-12)， XL(US 12-14)， XXL(US 14-16). Friendly Tips: 1.Please see size chart for others details on specific measurements.2.If you find the product is not satisfied， please be free to contact us. Thanks. Many solid color and tie dye dresses are available for your choose. 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ スポーツ スポーツ テニス ウエア ワンピース

JANコード/ISBNコード 0645569741652

商品コード YS0000047439068012