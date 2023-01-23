『RBX Active Stretch Woven Dress Womens Tee Dress Elastic Waistband Short Sl【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 04分に出品され03月05日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|RBX Active Stretch Woven Dress Womens Tee Dress Elastic Waistband Short Sleeve Quick Dry Hiking Golf Dress with Cargo Pockets Adjustable Bungee Waistband Breathable T-Shirt Dress Cargo Sea Green M
|ブランド名
|商品コメント
| Lightweight stretch woven fabric dries quickly
Elastic waistband with adjustable bungee drawcords for the perfect fit
Side cargo pockets with flap closure to stash your essentials
Open keyhole detail in back for enhanced breathability
Dress length (top to bottom)- 36.5"， waist to hem length- 17.25" (based on size small)
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0810119173416
商品コード
YS0000047439068009
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落札価格8456円
776 入札履歴
終了
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