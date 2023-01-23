『AIMSHARK Palette Golf Iron Covers / 9pcs Set / Golf Head Covers / Golf Club【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 05時 48分に出品され04月09日 05時 48分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|AIMSHARK Palette Golf Iron Covers / 9pcs Set / Golf Head Covers / Golf Club Covers (Dark-Pink)
|ブランド名
|商品コメント
|1. AimShark Iron cover protects your golfclub from going damage. br 2. Aimshak shark fin design can be easily wear and remove like a handle. br 3. The Aimshak iron cover is a large number designed on the front and has a label on the back. to be able to check the number quickly br 4. Will make golf more enjoyable with unique AimShark Iron cover design. br 5. The fabric of the diving suit material is excellent in elasticity and cushioning， which helps protect the club The smaller cover is fitted exactly to the club br 6. 9pcs/set (5，6，7，8，9，P，A，S，X)
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000037038826246
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落札価格8456円
790 入札履歴
終了
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