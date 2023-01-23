『フランクリン スポーツ(Franklin Sports) サッカーゴールセット キッズ用 折りたたみ式 ネット ボール ポンプ ブラック 91cm×6【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 11時 03分に出品され03月10日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 フランクリン スポーツ(Franklin Sports) サッカーゴールセット キッズ用 折りたたみ式 ネット ボール ポンプ ブラック 91cm×61cm ブランド名 Franklin 商品コメント Franklin 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat スポーツ スポーツ その他の競技種目 ホッケー スティック

商品コード YS0000037034279385