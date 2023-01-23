『スケートボード コンプリート トラック プリミティブ PRIMITIVE TRUCK & WHEELS 足回りセット NO1 (5.0(デッ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 06時 48分に出品され03月26日 06時 48分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在721件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スケートボード コンプリート トラック プリミティブ PRIMITIVE TRUCK & WHEELS 足回りセット NO1 (5.0(デッ



【商品説明】

・101A仕様の高品質純正組立済み足回り!



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。