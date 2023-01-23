『★送料・関税無料★Straight 13X4 HD Lace Frontal Human Hair Extensions Ear To Ear HD【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 21時 35分に出品され03月08日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Straight 13X4 HD Lace Frontal Human Hair Extensions Ear To Ear HD Frontal Closure Brazilian Straight Human Hair Frontal Transparent Lace Frontal 130% Density Brazilian Lace Frontal Human Hair
|ブランド名
|商品コメント
| 1.Hair Material: 10A Grade 100% Unprocessed Virgin Human Hair ，13x4 Straight Lace Frontal Closure Hair have natural hairline;long deep Part and Baby Hair Around，Hair is Natural and Healthy， Hair Can be Free Part Any Way.Can be Dyed，Highlighted，Curled， Styled As You Like.
2.Lace Frontal Closure Hair Advantage:Lace color can match everyone，Natural and Healthy， Minimum Shedding，No Tangling，Soft，Tight and Comfortable，Smooth and Silky.Can Be Dyed，Bleached，Curled.
3.Hair Quality:This Lace Frontal Closure Hair is Made of Natural Human Hair. It Has Natural Hairline.130% Density Human Hair with Natural Hairline and Baby Hair.
4.Hair Details:13x4 Lace Frontal Closure， 13X4 HD Transparent Swiss Lace， Swiss Lace Invisible，Soft，and Breathable;Lace color is suitable for everyone，Wear Comfortable.Lace Color is Soft and Breathable
5.Money Back Guarantee:We are committed to providing all customers with high quality products and 100% satisfactory shopping experience. We also offer 24-hour online customer service. If there are any questions， you will receive a full refund or free replacements within 30 days.
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000047639554246
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落札価格8456円
877 入札履歴
終了
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