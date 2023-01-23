『★送料・関税無料★Straight 13X4 HD Lace Frontal Human Hair Extensions Ear To Ear HD【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 21時 35分に出品され03月08日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Straight 13X4 HD Lace Frontal Human Hair Extensions Ear To Ear HD Frontal Closure Brazilian Straight Human Hair Frontal Transparent Lace Frontal 130% Density Brazilian Lace Frontal Human Hair ブランド名 商品コメント 1.Hair Material: 10A Grade 100% Unprocessed Virgin Human Hair ，13x4 Straight Lace Frontal Closure Hair have natural hairline;long deep Part and Baby Hair Around，Hair is Natural and Healthy， Hair Can be Free Part Any Way.Can be Dyed，Highlighted，Curled， Styled As You Like.

2.Lace Frontal Closure Hair Advantage:Lace color can match everyone，Natural and Healthy， Minimum Shedding，No Tangling，Soft，Tight and Comfortable，Smooth and Silky.Can Be Dyed，Bleached，Curled.

3.Hair Quality:This Lace Frontal Closure Hair is Made of Natural Human Hair. It Has Natural Hairline.130% Density Human Hair with Natural Hairline and Baby Hair.

4.Hair Details:13x4 Lace Frontal Closure， 13X4 HD Transparent Swiss Lace， Swiss Lace Invisible，Soft，and Breathable;Lace color is suitable for everyone，Wear Comfortable.Lace Color is Soft and Breathable

5.Money Back Guarantee:We are committed to providing all customers with high quality products and 100% satisfactory shopping experience. We also offer 24-hour online customer service. If there are any questions， you will receive a full refund or free replacements within 30 days. 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia 美容 ウィッグ ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ウィッグ、エクステンション

商品コード YS0000047639554246

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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