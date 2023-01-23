『ネイルダスト 集塵機 3連ファン（集塵バック2枚付き）ダストクリーナー Nail Dust Collector【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 08時 43分に出品され03月24日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ネイルマシンでオフをする時に飛び散るダストを、3連ファンでパワフルに吸引する集塵機。 合皮製のクッション仕様でアームレストとしても贅沢にご使用いただけます