『遍照台 特大角LL ４５ｘ６０ｃｍ（写真一番下）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 15時 34分に出品され03月27日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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zc3w2ps1hg
人気常滑作家 伝統工芸士 片岡秀峰作「秀峰紫泥手びねり南蛮丸鉢」
¥ 8400
50 Pack Grow Sponges， Plant Seeding Starters Sponges Hydroponics Supplies， Plant Growing Plugs Sponges Seeding Pods for Planting， Hydropon＿並行輸入品
¥ 8400
【秀峰】海鼠釉丸鉄鉢
¥ 8400
人気常滑作家 伝統工芸士 片岡黎鳳作「黎鳳緑釉窯変結晶切立下紐切足丸鉢」(8号)(25.0cm)
¥ 8400
加茂川石(台座付) 土坡 遠山 添景 添配 水石 盆石 鑑賞石
¥ 8400
古本正志 三彩釉蟹付変形鉢 3号
¥ 8400
古本正志 三彩釉蟹付変形鉢 3号
¥ 8400
古本正志 三彩釉剣木瓜下帯雲足鉢 5号
¥ 8400
古本正志 籠彫蛙付袋形雲足鉢 4.5号
¥ 8400
【石井盆栽】「和草均釉袋式丸鉢」発色最高 窯変美 美しいライン
¥ 8400
人気中国盆器 中国宜興「徐烏泥帯縁隅入切足長方鉢」
¥ 8400
【石井盆栽】人気和鉢作家 堀江美功作「美功トルコ青釉窯変結晶外縁幕足丸鉢」間口約10.3cm
¥ 8400
【石井盆栽】人気常滑作家 金華造印「金華桃花泥切立中帯段足長方鉢」間口約47.0cm
¥ 8400
人気盆栽卓【 三木長方卓】
¥ 8400
人気常滑作家 伊藤支香作「支香紫泥外縁三足雲足丸鉢」
¥ 8400
【瀬戸焼、尾張】 青磁外縁丸鉢
¥ 8400
【石井盆栽】人気中国盆器 中国宜興「徐烏泥帯縁隅入切足長方鉢」間口約45.7cm
¥ 8400
兼進作 盆栽用 又枝切 大 205mm No.3A
¥ 8358
落札価格8456円
476 入札履歴
終了
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