『PHメーターNEO (観賞魚/水槽用品)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 41分に出品され03月20日 05時 41分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在277件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらは「お取り寄せによる問屋直送商品」となります。お取り寄せ先との在庫確認は適時行っておりますが、ごく稀にご注文後に出荷元にて欠品が判明する場合がございます。【商品名】 PHメーターNEO (観賞魚/水槽用品) 【ジャンル・特徴】 飼育水の水質を簡単測定 [ NCM-035 ]