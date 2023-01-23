『Akinerri Airline Approved Pet Carriers，Soft Sided Collapsible Pet Travel Ca【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 12時 50分に出品され04月01日 12時 50分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Akinerri Airline Approved Pet Carriers，Soft Sided Collapsible Pet Travel Carrier for Medium Puppy and Cats， Cats Carrier， Pet Carriers for Small Medium Cats ブランド名 商品コメント 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat こだわり輸入雑貨 ペット用品、生き物 犬用品 ペットカート

商品コード YS0000037031728556