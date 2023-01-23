『BARKBAY No Pull Dog Harness Front Clip Heavy Duty Reflective Easy Control H【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 58分に出品され03月24日 12時 58分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 BARKBAY No Pull Dog Harness Front Clip Heavy Duty Reflective Easy Control Handle for Large Dog Walking(Blue，L) ブランド名 商品コメント 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab ペット・ガーデニング ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード ハーネスリード

商品コード YS0000021730211568