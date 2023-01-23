『DINGHANG ねこ ケージ 3段 折りたたみ キャットケージ ドア付き 掃除しやすい 横幅76cｍ×奥行50cm×高さ89cm ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 18時 45分に出品され03月07日 18時 45分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カテゴリ ペット用品、生き物

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ねこ

ケージ

3段

折りたたみ

キャットケージ

ドア付き

掃除しやすい

横幅76cｍ×奥行50cm×高さ89cm

ブラック