『ペディグリー デンタエックス 超小型犬用 14本×24 (ケース販売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 05時 46分に出品され04月26日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペディグリー デンタエックス 超小型犬用 14本×24 (ケース販売)



【商品説明】

・原産国:タイ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :17.5×1.5×22.0cm

・本体重量:0.0kg



【サイズ】

高さ : 20.40 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 3.73 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。