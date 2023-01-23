『ペディグリー デンタエックス 超小型犬用 14本×24 (ケース販売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 05時 46分に出品され04月26日 05時 46分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペディグリー デンタエックス 超小型犬用 14本×24 (ケース販売)
【商品説明】
・原産国:タイ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :17.5×1.5×22.0cm
・本体重量:0.0kg
【サイズ】
高さ : 20.40 cm
横幅 : 33.50 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 3.73 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8456
〔まとめ〕 ドッグフード ペットフード ビタワン君のWソフト 11歳以上 お肉を味わうビーフ味粒 やわらかささみ添え 200g 18セット〔代引不可〕
¥ 8456
〔まとめ〕 ドッグフード ペットフード ビタワン君のWソフト 成犬用 お肉を味わうビーフ味粒 やわらかささみ添え 200g 18セット〔代引不可〕
¥ 8456
落札価格8456円
395 入札履歴
終了
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