『GoFetch 犬用おもちゃ ラバーツイストボール【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 12時 25分に出品され04月08日 12時 25分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GoFetch 犬用おもちゃ ラバーツイストボール
【商品説明】
・サイズ：高さ16cm x 幅20cm x 奥行14.5cm
・ブランド名：Go Fetch
・商品名：ラバーツイストボール １２Ｐ ＢＯＸ
・生産国：中国
・重量/容積：537g
CMR-X01N3YBQG1
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 22.80 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8456円
421 入札履歴
終了
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