『ゾイック (ZOIC) ゾイック NEW中短毛用リンス 4L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 32分に出品され03月28日 20時 32分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゾイック (ZOIC) ゾイック NEW中短毛用リンス 4L



【商品説明】

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :20×15×25cm

・本体重量:4000g



【サイズ】

高さ : 13.40 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 24.90 cm

重量 : 4.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。