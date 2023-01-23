『★送料・関税無料★SNOWLION Princess Elsa Costume for Little Girls Toddler Princess D【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 09時 05分に出品され03月13日 09時 05分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|SNOWLION Princess Elsa Costume for Little Girls Toddler Princess Dress Up with Accessories Cinderella Cosplay Queen Snow (Blue， 8-9 Years)
|ブランド名
|商品コメント
| Perfect Gift - Every little girl will be ecstatic with elsa party costume! When Halloween， Christmas， Birthday Parties， Thanksgiving， stage performances and other festivals coming， you can give elsa dress to your daughter， granddaughter and little girl you love， frozen dresses for girls is a great gift， and I believe your girls will be the cutest little elsa princess.
Princess costume for girl Set Including - Blue princess dress，butterfly ornaments， crown，wand，jewelry and satin gloves it is the perfect princess dresses costume.
Special Design - The design of this Princess Elsa dress is inspired by the popular character in the movie "Frozen"， Princess Elsa; the costume deeply restores the beautiful costumes in the movie
Premium Quality - Princess costume made of premium quality cotton， polyester and nylon mesh. Princess costume fabric is soft， comfortable and breathable， so girls can enjoy the comfort of dressing up. Princess costume for girls accessories are made of good quality plastic with durable construction and no sharp angles， protect kids safety.
100% Satisfy Serive - There are several sizes of girls princess costume， suitable for little girls between 2-17 years old. Please kindly check the size chart before order. If you have any questions about the princess costume， please feel free to contact our after sales team.
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000047640040550
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落札価格8456円
174 入札履歴
終了
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