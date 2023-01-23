『★送料・関税無料★SNOWLION Princess Elsa Costume for Little Girls Toddler Princess D【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 09時 05分に出品され03月13日 09時 05分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 SNOWLION Princess Elsa Costume for Little Girls Toddler Princess Dress Up with Accessories Cinderella Cosplay Queen Snow (Blue， 8-9 Years) ブランド名 商品コメント Perfect Gift - Every little girl will be ecstatic with elsa party costume! When Halloween， Christmas， Birthday Parties， Thanksgiving， stage performances and other festivals coming， you can give elsa dress to your daughter， granddaughter and little girl you love， frozen dresses for girls is a great gift， and I believe your girls will be the cutest little elsa princess.

Princess costume for girl Set Including - Blue princess dress，butterfly ornaments， crown，wand，jewelry and satin gloves it is the perfect princess dresses costume.

Special Design - The design of this Princess Elsa dress is inspired by the popular character in the movie "Frozen"， Princess Elsa; the costume deeply restores the beautiful costumes in the movie

Premium Quality - Princess costume made of premium quality cotton， polyester and nylon mesh. Princess costume fabric is soft， comfortable and breathable， so girls can enjoy the comfort of dressing up. Princess costume for girls accessories are made of good quality plastic with durable construction and no sharp angles， protect kids safety.

100% Satisfy Serive - There are several sizes of girls princess costume， suitable for little girls between 2-17 years old. Please kindly check the size chart before order. If you have any questions about the princess costume， please feel free to contact our after sales team. 本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。 商品カテゴリ SELECTSHOP sophia ハロウィン コスチューム 大人向けコスチューム 楽器、手芸、コレクション コスプレ衣装 その他のコスプレ衣装

商品コード YS0000047640040550