『★送料・関税無料★Xinxin 3D Style COS Anime Cosplay Cardigan Zip Hoodie Unisex/Adult【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 04時 09分に出品され04月15日 04時 09分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Xinxin 3D Style COS Anime Cosplay Cardigan Zip Hoodie Unisex/Adult/XX-Large
|ブランド名
|商品コメント
| Size: Please refer to the size chart and refer to the size info below in the Product Description section，
Main fabric composition: polyester fiber (polyester)，
Version: loose;Sleeve length: long sleeves，
Applicable season: gift for cosplay， Halloween，four bseasons，Applicable scenario: sports;
Basic style: youth fashion;
本商品は海外在庫商品となります。 ご注文後、海外倉庫より取り寄せ、国内検品後にお客様へ発送いたします。そのため納期に10〜18日ほどお時間をいただいております。 お時間に余裕をもってご注文ください。並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
6952505824411
商品コード
YS0000047640039534
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落札価格8456円
941 入札履歴
終了
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