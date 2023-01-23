『フランコルッチ ドレスシューズ ブラッチャー 市松模様 ロングノーズ ポンテッドトゥ TH01 ブラック メンズ 靴【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 06時 39分に出品され05月04日 06時 39分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：Franco Luzi(フランコルッチ)
商品番号：FL01
商品名：Franco Luzi≫≪フランコルッチ ドレスシューズ ブラッチャー 市松模様 ロングノーズ ポンテッドトゥ TH01 ブラック メンズ 靴
素材：牛革
カラー：ブラック
ワイズ：-
ソール：合成底
ヒール(ソール)厚み：約3.2cm
筒高：-
製法：セメント
製造国：日本
備考：ー
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落札価格8456円
432 入札履歴
終了
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