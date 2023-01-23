『フランコルッチ ドレスシューズ ブラッチャー 市松模様 ロングノーズ ポンテッドトゥ TH01 ブラック メンズ 靴【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月04日 06時 39分に出品され05月04日 06時 39分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド：Franco Luzi(フランコルッチ)

商品番号：FL01

商品名：Franco Luzi≫≪フランコルッチ ドレスシューズ ブラッチャー 市松模様 ロングノーズ ポンテッドトゥ TH01 ブラック メンズ 靴

素材：牛革

カラー：ブラック

ワイズ：-

ソール：合成底

ヒール(ソール)厚み：約3.2cm

筒高：-

製法：セメント

製造国：日本

備考：ー

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ フランコルッチ

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