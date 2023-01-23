『OutdoorMaster スリングバッグ ? クロスボディショルダーチェストアーベン/アウトドア/トラベルバックパック レディース&メンズ(アズール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 14時 11分に出品され03月12日 14時 11分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 OutdoorMaster スリングバッグ ? クロスボディショルダーチェストアーベン/アウトドア/トラベルバックパック レディース&メンズ(アズールブルー) ワンサイズ ブランド名 OutdoorMaster 商品コメント コンパクトでありながら広々としたスリングバッグ 男女兼用 - あらゆる必需品を収納できる万能なバックパック - 都会、旅行、アウトドア、キャリーオンラゲッジに最適です。

軽量クロスボディデザイン - 軽量で丈夫な素材で作られています。 カメラ、タブレット、小型ノートパソコン (最大12インチ)を収納できます。

隠し盗難防止ポケットとウォーターボトルホルダー - 隠し盗難防止ポケットや外部ウォーターボトルホルダーなど、複数のスマートポケットを備えています。

リバーシブルショルダーストラップの指向 - リバーシブルのソフトパッドのショルダーベルトで、左利きと右利き両方に最適なパックです。 チェスト、ショルダー、クロスボディスリングバッグとして着用できます。

内容物: OutdoorMasterスリングバッグ。OutdoorMasterの6か月間の満足保証とフレンドリーなカスタマーサービス。 (写真はすべて現物で撮影されています。 色に近い数個と通常の色収差はご容赦ください)。 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ファッション ファッション メンズファッション バッグ リュックサック、デイパック

商品コード YS0000047439191115

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ OutdoorMaster

スリングバッグ

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クロスボディショルダーチェストアーベン/アウトドア/トラベルバックパック

レディース&メンズ(アズール