『（ネカド）NEKADO 京都・西陣織 オリジナル ネクタイ メンズ 12星座 12 constellations (レッド) 人気 高級 お【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 31分に出品され03月04日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

（ネカド）NEKADO 京都・西陣織 オリジナル ネクタイ メンズ 12星座 12 constellations (レッド) 人気 高級 お



【商品説明】

・メイン素材: シルク

・ロマンティックな12星座

・上質な西陣織ネクタイ

・合わせやすいカラーと締め心地も抜群

・年齢を問わずお楽しみいただけます

・最高級シルク使用



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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