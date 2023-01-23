『（ネカド）NEKADO 京都・西陣織 オリジナル ネクタイ メンズ 12星座 12 constellations (レッド) 人気 高級 お【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 31分に出品され03月04日 18時 31分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
（ネカド）NEKADO 京都・西陣織 オリジナル ネクタイ メンズ 12星座 12 constellations (レッド) 人気 高級 お
【商品説明】
・メイン素材: シルク
・ロマンティックな12星座
・上質な西陣織ネクタイ
・合わせやすいカラーと締め心地も抜群
・年齢を問わずお楽しみいただけます
・最高級シルク使用
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8456円
34 入札履歴
終了
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