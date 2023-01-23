『JOYA 艶革サドルレザー 二つ折りマネークリップ 札ばさみ J3002 (GREEN)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 15時 34分に出品され05月06日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JOYA 艶革サドルレザー 二つ折りマネークリップ 札ばさみ J3002 (GREEN)
【商品説明】
・カード収納も4ヶ所搭載、定期やICカードなどを入れると毎日の通勤時にも活躍します。
・クリップはシルバーカラーで絶妙なホールド感、ワンタッチでの開閉ができます。
・ダブルステッチ仕様で高級感を演出。ワンランク上のクラス感が味わえます。
・使えば使うほど味わい深くなるフルベジタブルタンニングレザーを使用しています
・光の当たり方によって見え方が変わる艶革サドルレザー。
・表地: レザー
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8456円
756 入札履歴
終了
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