『JOYA 艶革サドルレザー 二つ折りマネークリップ 札ばさみ J3002 (GREEN)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 15時 34分に出品され05月06日 15時 34分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JOYA 艶革サドルレザー 二つ折りマネークリップ 札ばさみ J3002 (GREEN)



【商品説明】

・カード収納も4ヶ所搭載、定期やICカードなどを入れると毎日の通勤時にも活躍します。

・クリップはシルバーカラーで絶妙なホールド感、ワンタッチでの開閉ができます。

・ダブルステッチ仕様で高級感を演出。ワンランク上のクラス感が味わえます。

・使えば使うほど味わい深くなるフルベジタブルタンニングレザーを使用しています

・光の当たり方によって見え方が変わる艶革サドルレザー。

・表地: レザー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ JOYA

艶革サドルレザー

二つ折りマネークリップ

札ばさみ

J3002

(GREEN)