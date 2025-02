フォード PICKUP 車減速 ショックアップサポート ガスリアゲートストラット適合 ピックアップ F-150 F150 テールゲートリフト リアトランクスプリング【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

・お届けする商品はTOPものもしくは、オプションでお選びいただいた商品となります。サイズ、カラーの間違いなど返品交換は出来ません。ご注意下さい。

メイン画像は全体イメージとなります、ご了承ください。

海外配送のため、商品到着まで時間がかかります。

PICKUP CAR SLOW DOWN SHOCK UP SUPPORTS GAS STRUTS FAILING TAILGATE LIFT REAR TRUNK SPRING

FIT FOR F150 F-150 2015-2018

MATERIAL: METAL STEEL?

FIT POSITION :REAR TRUNK?

QUANTITES:1SET BOX?

SHIPPING WAY :FREE SHIPPING?

BACK TO CITYCARAUTO STORE HOME PAGE