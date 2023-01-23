『ダッヂ ABS テールドア テールゲート カメラ装飾 カバー チャージャー 2015 2016 2017 2018-2022 エクステリアアクセサリー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 12分に出品され03月12日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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オプションが有る場合、メイン画像は全体イメージとなります.
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SPECIFICATION
1. CAR MODEL: FOR DODGE CHARGER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2. COLOR: CARBON FIBER GRAIN CHROME RED
3. MATERIAL: ABSPLASTIC
4. NET WEIGHT: 4 G
5. PACKAGE INCLUDE: 1 PCS A SET
6. 100% BRAND NEW WITH HIGH QUALITY
7. DECORATE YOUR CAR CHARMING LUXURY VIVID
INSTRUCTIONS:WITH DOUBLE-SIDED TAPE ON THE BACK OF ITEM
STEP 1: PLEASE CLEAN THE PLACE AND MAKE SURE NO DUST.
STEP 2: REMOVE THE DOUBLE-SIDED TAPE IN BACK.
STEP 3: HEAT THE DOUBLE-SIDED TAPE BY HOT AIR GUN OR HAIR DRYER; A TIP FOR PUTTING ON WITH SUPPLIED DOUBLE-SIDED TAPE IS TO WARM THE PRODUCT THIS MAKES THE GLUE ON THE TAPE MORE STICKY.
STEP4:INSTALLTHEPRODUCTSINTHERIGHTPLACE AFTERINSTALLATION WAITFORABOUT1MINUTE LETTHEPRODUCTPASTETHOROUG
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落札価格8456円
22 入札履歴
終了
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