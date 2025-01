2 Pack Reusable Washable Dog Pee Pads(31x36)， Fast Absorbent Puppy Pee Pads with Urine Traceless， Leakproof Whelping Pads， ...[並行輸入品]【お歳暮】

商品情報

商品名:2 Pack Reusable Washable Dog Pee Pads(31"x36"), Fast Absorbent Puppy Pee Pads with Urine Traceless, Leakproof Whelping Pads, Non-Slip Waterproof Potty Training Pads for Playpen Crate Kennel 翻訳:再利用可能な洗える犬用おしっこパッド (31インチx36インチ) 2個パック、尿の痕跡のない高速吸収性子犬用おしっこパッド、漏れ防止出産パッド、滑り止め防水トイレトレーニングパッド、ベビーサークルクレートケネル用 HIGHLY ABSORBENCY & URINE-TRACELESS - With the upgraded material, the dog pee pads are better in absorbability, more excellent in solidity, harder to be damaged, as well as longer in service life. It is adopted to improve the puppy pee pads leak protection that adding high polymer material in the leaking layer.