『Fuzzy Friends Rose Hemp Dog Collar and Leash. Hypoallergenic and Environmen【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 16時 17分に出品され04月05日 16時 17分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 Fuzzy Friends Rose Hemp Dog Collar and Leash. Hypoallergenic and Environment Friendly for Dogs with Sensitive Skin or Allergies. Made of Sustainable Hemp with no Harsh Dyes or Chemicals ブランド名 商品コメント Natural， Nonirritating Collar and Leash Set: Perfect for allergic or sensitive dogs. Hand made using natural hemp fibers and cotton fleece makes our collars both sustainable and renewable， minimizing our carbon footprint on planet Earth. Great collar and leash for dogs

Soft， Sturdy but Light Natural Boho Collar: A pure hemp fiber outer layer that is strong， durable and naturally resistant. The cotton inner liner is a soft webbing that is not just comfortable for your dog but also breathable and absorbent accessories

HEMP LEASHES AND HARNESSES available in the Fuzzy Friends Store below

Organically grown， renewable: Hemp requires no fertilizers or pesticides and can provide 4， high yielding harvests a year making it efficient ecologically and economically. Hemp plants produce more oxygen and absorb up to 4 times as much carbon dioxide as rival fibers

Local Company - Fuzzy Friends is a small business in North Carolina owned by a US Navy veteran and now veterinarian. Years of animal experience help us offer good quality products for your pets 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ペット用品 ペット用品、生き物 犬用品 首輪、ハーネス、リード 首輪

JANコード/ISBNコード 0810074761161

商品コード YS0000047439887575