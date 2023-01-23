『イシュタル リュック ボン B4収納 撥水加工 2ルーム メンズ ライトグレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 16分に出品され04月10日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

イシュタル リュック ボン B4収納 撥水加工 2ルーム メンズ ライトグレー



【商品説明】

・サイズ(約):幅28×高さ51×マチ14cm

・ストラップの種類: ショルダーストラップ

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・ポケットの数:12(外側3/内側9)

・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステルx合皮



【サイズ】

高さ : 5.83 cm

横幅 : 40.64 cm

奥行 : 54.35 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ イシュタル

リュック

ボン

B4収納

撥水加工

2ルーム

メンズ

ライトグレー