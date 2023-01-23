『イシュタル リュック ボン B4収納 撥水加工 2ルーム メンズ ライトグレー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 21時 16分に出品され04月10日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
イシュタル リュック ボン B4収納 撥水加工 2ルーム メンズ ライトグレー
【商品説明】
・サイズ(約):幅28×高さ51×マチ14cm
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・ソール素材または裏地: ポリエステル
・ポケットの数:12(外側3/内側9)
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステルx合皮
【サイズ】
高さ : 5.83 cm
横幅 : 40.64 cm
奥行 : 54.35 cm
重量 : 1.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8456円
114 入札履歴
終了
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