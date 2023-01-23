『e-Better 地デジ フルセグ テレビ BS CS 110° TV チューナー USB接続 パソコン ノートパソコン 外付けタイプ IC【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 08時 08分に出品され04月10日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ

高さ : 2.40 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 20.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【商品名】



e-Better 地デジ フルセグ テレビ BS CS 110 TV チューナー USB接続 パソコン ノートパソコン 外付けタイプ ICカードリーダー内蔵 DTV02A-1T1S-U



プロダクトカテゴリ：ビデオキャプチャー



・※B-CASカードは付属いたしません。※ドライバCDは付属しておりません。ダウンロードページよりダウンロードしてください。

・コンパクトな地デジ/BS/CSの3波対応デジタルTVチューナーです。デスクトップからノートPCまで幅広く対応します。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・専用の再生ソフトをご用意。e



コンパクトな地デジ/BS/CSの3波対応デジタルTVチューナーです。USBケーブルでパソコンと接続し、TVアンテナケーブルを接続。