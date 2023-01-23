『e-Better 地デジ フルセグ テレビ BS CS 110° TV チューナー USB接続 パソコン ノートパソコン 外付けタイプ IC【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 08時 08分に出品され04月10日 08時 08分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ
高さ : 2.40 cm
横幅 : 13.40 cm
奥行 : 20.40 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【商品名】
e-Better 地デジ フルセグ テレビ BS CS 110 TV チューナー USB接続 パソコン ノートパソコン 外付けタイプ ICカードリーダー内蔵 DTV02A-1T1S-U
プロダクトカテゴリ：ビデオキャプチャー
・※B-CASカードは付属いたしません。※ドライバCDは付属しておりません。ダウンロードページよりダウンロードしてください。
・コンパクトな地デジ/BS/CSの3波対応デジタルTVチューナーです。デスクトップからノートPCまで幅広く対応します。
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・専用の再生ソフトをご用意。e
コンパクトな地デジ/BS/CSの3波対応デジタルTVチューナーです。USBケーブルでパソコンと接続し、TVアンテナケーブルを接続。
Nobsound 15レベル VFD 音楽オーディオスペクトラムインジケータ アンプボード レベルインジケーター VUメーター 速度調節可能
¥ 8342
FSP 80+ BRONZE認証 ATX電源 650W HA650
¥ 8315
キャプチャーボード 4K 60FPS パススルー USB3.0 ビデオキャプチャー ゲームキャプチャー Switch対応 HDMIゲーム録画
¥ 8313
Corsair HS60 Surround Carbon ゲーミングヘッドセット SP807 CA-9011173-AP
¥ 8312
13.3インチ モバイルモニター Kenowa 軽量 ポータブルディスプレイHD 1366*768 160°視野 HDMI VGAポート 6
¥ 8308
NZXT F120 RGB CORE TRIPLE PACK & RGB Lighting Controller White PCケースファ
¥ 8302
電子部品 SAWbird + H1 - 水素ライン21cmアプリケーション向けのプレミアムSAWフィルターおよびカスケード式超低ノイズアンプLN
¥ 8294
FIFINE USB コンデンサーマイク ゲーマー向け RGBライティング カーディオイド指向性 プラグ＆プレイ PC用マイク USB-C→
¥ 8281
オーディオファン ビデオキャプチャーボード HDMI入力 - USB-C 1080P出力 HDMI出力 HDMIループ対応 PS5 PS4
¥ 8278
【新品/取寄品/代引不可】CICONIA クラシカルレコードプレーヤー TE-1907OR オレンジ
¥ 8278
e-Better 地デジ フルセグ テレビ BS CS 110° TV チューナー USB接続 パソコン ノートパソコン 外付けタイプ IC
¥ 8278
Nooelec NESDR SMArt XTR SDR - 拡張調整範囲、アルミニウムエンクロージャ、0.5PPM TCXO、SMA入力付き
¥ 8276
ASUS INTEL H410 搭載 LGA1200 対応 マザーボード PRIME H410M-A MicroATX
¥ 8275
Nooelec NESDR SMArt XTR SDR - 拡張調整範囲、アルミニウムエンクロージャ、0.5PPM TCXO、SMA入力付き
¥ 8275
BUFFALO USB用地デジチューナー シンプルモデル DT-H11/U2
¥ 8259
AHS Synthesizer V AI 花隈千冬
¥ 8255
サンワダイレクト パワーアップ版 電動エアダスター 充電式 3段階風量調整 LED付 ガス不使用 ノズル付 200-CD065
¥ 8243
CeVIO Creative Studio 通常版
¥ 8240
落札価格8456円
457 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！