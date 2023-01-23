『Viviland Baby Lounger - Baby Nest Co Sleeper for Baby in Bed， Soft & Breath【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 01時 33分に出品され03月13日 01時 33分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|Viviland Baby Lounger - Baby Nest Co Sleeper for Baby in Bed， Soft & Breathable Cotton Newborn Girl Lounger Nest for Crib Bassinet Mattress， Baby Essentials Shower Gift for 0-24 Months (Pink Unicorn)
|ブランド名
|商品コメント
|Soft & Breathable Fabric- Natural cotton fabric as the baby sleep lounger nest co-sleeping cover sheet， High elastic and breathable air cotton as baby nest bumber， 1.6 inch thickness mattress， Which is Certified by OEKO-TEX.brCo Sleeping for Baby-Baby nest imitates moms warm womb and gives a 360wrap， which provides baby a familiar sense of security for baby in bed. Perfect for baby from 0-24 months.brEasy to Carry - The size of the portable baby nest is about 31.5 * 19.7 * 6 inches with 3 convenient handles， easy to move to the crib & bassinet， living room floor， sofa， outdoor and travel baby bed.brDetachable & Washable Lounger-Viviland baby lounger cover and bumper can be detachable with invisible zipper， So the pad cover is detachable and can be washed seperately. Reduce unnecessary cleaning and extend the life of newborn baby nest lounger.brBaby Essentials for Newborn- Baby lounger for newborn uses vacuum packed to reduce the complex assembly steps when you receive it. Free parents hands. Add it as one of the baby shower gifts， newborn essentials， and must-have items for parents.
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000021736471099
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落札価格8456円
35 入札履歴
終了
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