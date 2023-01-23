『Hidora Neoprene Multipurpose Beach Bag Stylish Gym Bag Large Pool Bag Shoul【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 01時 22分に出品され03月26日 01時 22分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Hidora Neoprene Multipurpose Beach Bag Stylish Gym Bag Large Pool Bag Shoulder Bag Beach Tote with Small Purse (Stripe Red and Green)
|ブランド名
|商品コメント
| 1.Made from NeopreneBYMEEs large beach bag is made from neoprene - a material.It can highly resistant water， sand， and sweat. Designed to last through significant wear-and-tear， this gym purse will maintain its aesthetics.
2.Extra Large Storage SpaceThe size of BYMEE tote bag:14L*12.5H*9.5W.This beach bag is enough to organize your essential suitable for almost any occasion， such as beach trip， shopping， hiking， travel， yoga， swimming.
3.High-quality waterproof materialMade from quick drying neoprene， similar to the material wetsuits are made of， it is easy to wash.When you have used it for a while， you can put it in the washing machine for cleaning.
4.Wide ApplicationWith lightweight， fashionable， durable and many other advantages， this shoulder purse is ideal for working， shopping， traveling， beach，gym and other activities.
5.Holidays Gifts ReadyBYMEEs beach bag is a good choice as a gift for holidays.Like Thanksgiving Day， Christmas Day， New Year， Birthday， Valentines Day， Mothers Day， other holidays or anniversary.
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
YS0000047439256222
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落札価格8456円
506 入札履歴
終了
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