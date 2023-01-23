『Hamklla Anime Urusei Yatsura T Shirt Womens Summer Sexy Tee Cotton Crew Nec【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 35分に出品され04月26日 18時 35分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 海外からの輸入商品のため、お届けまでに2週間〜3週間程での納期となります。国内に到着、当社にて検品後に丁寧な発送を致します。混雑状況や通関によりに１か月程お時間を頂く場合もございます。 商品名 Hamklla Anime Urusei Yatsura T Shirt Womens Summer Sexy Tee Cotton Crew Neck Long Sleeve Tops Black ブランド名 商品コメント 新品、未使用ですが、海外からの物流のため、外箱にダメージがあることがございます。輸入関税のご請求はございませんのでご安心ください。 商品カテゴリ YSYSストア レディースファッション トップス、Tシャツ、ブラウス、シャツ ファッション レディースファッション トップス Tシャツ、カットソー 半袖

商品コード YS0000018333397138

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