『トートバッグ レディース 牛革 本革 a4 レザー 職人 大容量 シンプル かばん 手提げ ハンドバッグ 通勤 通学 カジュアル TOTEBAG【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 03時 41分に出品され03月30日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
女性らしいシンプルで上品な佇まいが魅力のトートバッグ。軽量でソフトな牛革を使用しており、ハンドルも長めに設計されているのでビジネスシーンにもオススメです。A4サイズ対応のメインルーム内は、3ルームのようなつくりになっており、アイテムや書類ごとに仕分けが可能なデザインになっています。
表地 ｜牛革
重量 ｜約0.6kg
キーワード：バッグ/トートバッグ/トート/ジェントリー/手持ち/肩掛け/ブランド/大人/女性/レディース/かわいい/おしゃれ/通勤/A4/レザー/別注色/当店限定カラー/限定カラー/本革/牛革/送料無料 大容量 レディース カゴバッグ レジャーバッグ シンプル かばん 手提げ ハンドバッグ お買物 カジュアル おしゃれ かわいい 軽量 軽い 通勤 ミニバッグ 春夏 新作 バッグ 夏 バスケット
シーバイクロエ SEE BY CHLOE CHS22SSB59B29 9DL エッセンシャル スモール トートバッグ シルバー レディース ESSENTIAL SMALL TOTE BAG
¥ 8456
トートバッグ レディース 本革 レザー ブランドキャンパス 牛革 大きめ 通勤 大容量 A4 キャンパス おしゃれ 軽い 旅行 軽量 オフィス ブランド 30代 冬 秋 20代
¥ 8456
トートバッグ レディース ブランドキャンパス 本革 牛革 大きめ レザー 通勤 軽量 A4 大容量 キャンパス 旅行 おしゃれ 軽い 50代 鞄 バック ブランド 夏 かわい
¥ 8456
アンクライン Anne Klein トリプル Compartment AK Logo Crossbody レディース ハンドバッグ かばん Truff
¥ 8456
アンクライン Anne Klein トリプル Compartment Ring Logo Crossbody レディース ハンドバッグ かばん Cre
¥ 8456
アンクライン Anne Klein トリプル Compartment Ring Logo Crossbody レディース ハンドバッグ かばん Cre
¥ 8456
アンクライン Anne Klein トリプル Compartment Ring Logo Crossbody レディース ハンドバッグ かばん Tru
¥ 8456
アンクライン Anne Klein Ring Logo Convertible Shoulder Bag レディース ハンドバッグ かばん Truff
¥ 8456
アンクライン Anne Klein Ring Logo Convertible Shoulder Bag レディース ハンドバッグ かばん Cream
¥ 8456
アルド ALDO Rosena レディース ハンドバッグ かばん Beige
¥ 8456
トミー・ヒルフィガー Tommy Hilfiger Camilla II Phone Crossbody レディース ハンドバッグ かばん Black
¥ 8456
アンクライン Anne Klein Quilted Camera Crossbody レディース ハンドバッグ かばん Cobalt
¥ 8456
アンクライン Anne Klein Quilted Camera Crossbody レディース ハンドバッグ かばん Black
¥ 8456
トミー・ヒルフィガー Tommy Hilfiger Cory II Camera Crossbody レディース ハンドバッグ かばん Sunset
¥ 8456
Nagisa Lontar ANiSIE アニシエアタバッグ（かごバッグ） バティック巾着付 (Beg/Brn)
¥ 8456
Nagisa Lontar ANiSIE アニシエアタバッグ（かごバッグ） バティック巾着付 (Brn)
¥ 8456
ANiSIE アニシエアタバッグ（かごバッグ） バティック巾着付 (Blu)
¥ 8456
ファボルサ F8 Bag エフエイトバッグ マルチショルダーバッグ<イタリア製> F80002-174-008 スカイブルー
¥ 8456
落札価格8456円
468 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！