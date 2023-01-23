『トートバッグ レディース 牛革 本革 a4 レザー 職人 大容量 シンプル かばん 手提げ ハンドバッグ 通勤 通学 カジュアル TOTEBAG【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 03時 41分に出品され03月30日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 女性らしいシンプルで上品な佇まいが魅力のトートバッグ。軽量でソフトな牛革を使用しており、ハンドルも長めに設計されているのでビジネスシーンにもオススメです。A4サイズ対応のメインルーム内は、3ルームのようなつくりになっており、アイテムや書類ごとに仕分けが可能なデザインになっています。



表地 ｜牛革

重量 ｜約0.6kg



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