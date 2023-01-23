『トートバッグ レディース ブランドキャンパス 本革 牛革 大きめ レザー 通勤 軽量 A4 大容量 キャンパス 旅行 おしゃれ 軽い 50代 鞄 バック ブランド 夏 かわい【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 07時 03分に出品され03月17日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】
カラー ブラック ブラウン ピンク
サイズ:縦31cm 横37cm 厚13.5cm
素材:本革(牛革)
ストア紹介
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落札価格8456円
423 入札履歴
終了
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