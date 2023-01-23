トートバッグ レディース ブランドキャンパス 本革 牛革 大きめ レザー 通勤 軽量 A4 大容量 キャンパス 旅行 おしゃれ 軽い 50代 鞄 バック ブランド 夏 かわい【2024年最新】

商品情報

【商品説明】





カラー ブラック ブラウン ピンク



サイズ:縦31cm 横37cm 厚13.5cm



素材:本革(牛革)





ストア紹介





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お取り扱いアイテムのご紹介





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