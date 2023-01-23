キャットタワー 突っ張り 全面麻紐 おしゃれ 全高233-253cm 爪研ぎ ハンモック付き つっぱり 猫タワー キャットハウス 猫ベッド ペット用品【2024年最新】

商品情報

商品名

キャットタワー



材質

支柱 : 紙管、麻紐

張り材 : ポリエステル

板材 : パーティクルボード



おすすめポイント

※運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー

※高いところが大好きなネコちゃんのための台座

※狭いところでこっそり身を潜められる隠れ家

※上り下りしやすい階段

※2?3匹飼いに最適なサイズ



お手入れ

掃除機やコロコロや専用のブラシをご使用いただき、こまめにお手入れしてください。