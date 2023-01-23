『キャットタワー 突っ張り 全面麻紐 おしゃれ 全高233-253cm 爪研ぎ ハンモック付き つっぱり 猫タワー キャットハウス 猫ベッド ペット用品【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 00時 12分に出品され04月13日 00時 12分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
キャットタワー
材質
支柱 : 紙管、麻紐
張り材 : ポリエステル
板材 : パーティクルボード
おすすめポイント
※運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー
※高いところが大好きなネコちゃんのための台座
※狭いところでこっそり身を潜められる隠れ家
※上り下りしやすい階段
※2?3匹飼いに最適なサイズ
お手入れ
掃除機やコロコロや専用のブラシをご使用いただき、こまめにお手入れしてください。
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落札価格8456円
228 入札履歴
終了
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