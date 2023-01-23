『Shank Ming Cat Tunnel BedCollapsible Cat Tunnel with Central MatPlush Cat T【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 42分に出品され04月17日 06時 42分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Shank Ming Cat Tunnel BedCollapsible Cat Tunnel with Central MatPlush Cat Tunnels for Indoor Cats with Hanging Ball and PeepholeCat Play Tunnel ブランド名 商品コメント PLUSH CAT TUNNEL BEDcat tunnels for indoor cats large made of plush material soft and skinfriendly warm and breathable strong wire structure

CAT TUBES AND TUNNELSCan be used as cat bed or cat tunnel at the same time which can provide an environment for cats to play chase and sleep

MULTIUSECan be made circular Sshaped or any other shape you likeThe cat tunnel bed is detachable to be used separately as a cat tunnel and cat bed and can be folded for easy storageCan be used as indoor and outdoor pet toys such as kittens puppies hamsters hedgehogs rabbits etc.

STRONG STRUCTUREThe overall cat tunnels for indoor cats diameter is 31.5 inches the diameter of the tunnel tube is 9.8 inches suitable for cats under 10KG the wire tunnel structure is solid to avoid collapse

PEEPHOLE AND HANGING BALLThe plush cat tunnel bed has two peep holes to satisfy the cats curiosity and there are small balls hanging at the tunnel entrance 商品カテゴリ AKR商店 ペット ペット用品、生き物 猫用品 おもちゃ

JANコード/ISBNコード 0755594709753

商品コード YS0000047039571618