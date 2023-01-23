『Contrast Color Stitching Sandwich Bill Cotton Adjustable Baseball Cap Navy/【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月17日 23時 50分に出品され04月17日 23時 50分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Contrast Color Stitching Sandwich Bill Cotton Adjustable Baseball Cap Navy/White ブランド名 商品コメント Unstructured Low Profile Washed 6 Panel Cap

Contrasting Stitching & Eyelets

Selffabric Sweatband & Sandwich Bill

Adjustable Strap W/brass Buckle & Grommet

One Size Fits Mostly.

Measures Crown 3 1/2 inches deep Bill 2 3/4 inches long. Circumference 22 1/2 inches

100% Cotton 商品カテゴリ KS Webstoreヤフー店 スポーツ スポーツ 野球 応援グッズ キャップ、被り物

商品コード YS0000045636968013