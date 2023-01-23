『RVCA Surf Bucket Hat Olive Large/X-Large並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 33分に出品され03月12日 20時 33分に終了予定です。即決価格は8,456円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|RVCA Surf Bucket Hat Olive Large/X-Large
|ブランド名
|商品コメント
| Comfort and coverage in one， the RVCA surf bucket hat has you covered. Made from nylon poplin with a light mesh structure， this men’s bucket hat is built with a chin strap for an extra protection. Topped with mesh side panels for a breathable， airy fit.
Mesh Side Panels.
Construction: Light Mesh Structure.
Additional Details: Chin Strap.
Interior Woven Fit Label.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0194687493597
商品コード
YS0000043038688406
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落札価格8456円
727 入札履歴
終了
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